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17 ноября, 07:29

«Ненужный рудимент»: В Крыму раскрыли, почему Запад спишет Зеленского в утиль

Смирнов: Запад избавится от Зеленского, если тот помешает переговорам с РФ

Западные страны могут избавиться от Владимира Зеленского, если он будет препятствовать возможным переговорам с Россией. Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться», — приводит РИА «Новости» слова Смирнова.

Собеседник агентства уточнил, что от Зеленского избавятся, как от «ненужного рудимента». По его словам, без сторонней помощи киевский режим и его главарь ничего из себя не представляют.

Зеленского хватил удар из-за намерений Запада по поводу конфликта
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Напомним, ранее Владимир Зеленский ушёл от прямого ответа на вопрос о том, выставлял ли будущий президент США Дональд Трамп требования Киеву насчёт переговоров с Москвой. Зеленский отмечал, что риторика «садись и слушай» не работает. Предприниматель Илон Маск рассмеялся по поводу этих слов и отметил прекрасное чувство юмора Зеленского.

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Дарья Нарыкова
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