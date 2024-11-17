Западные страны могут избавиться от Владимира Зеленского, если он будет препятствовать возможным переговорам с Россией. Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться», — приводит РИА «Новости» слова Смирнова.

Собеседник агентства уточнил, что от Зеленского избавятся, как от «ненужного рудимента». По его словам, без сторонней помощи киевский режим и его главарь ничего из себя не представляют.