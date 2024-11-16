«Потрясающее чувство юмора»: Попытка Зеленского казаться независимым рассмешила Маска

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Бизнесмен оценил чувство юмора бывшего комика.

Ранее Зеленский не дал прямого ответа на вопрос о том, выставлял ли Трамп требования Киеву насчёт переговоров с Москвой. При этом Зеленский заявил, что риторика «садись и слушай» не работает.