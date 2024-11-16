«Потрясающее чувство юмора»: Попытка Зеленского казаться независимым рассмешила Маска
Маск рассмеялся после слов Зеленского, что Трамп не принудит Киев к переговорам
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Бизнесмен оценил чувство юмора бывшего комика.
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X.
Ранее Зеленский не дал прямого ответа на вопрос о том, выставлял ли Трамп требования Киеву насчёт переговоров с Москвой. При этом Зеленский заявил, что риторика «садись и слушай» не работает.
Ранее Маск заявил, что что у Киева нет значительного прогресса в конфликте, и что украинскую молодёжь просто приносят в жертву, не получая никаких успехов в вопросах территории. Кроме того, предприниматель считает, что после окончания конфликта на Украине будет необходимо провести полный аудит американской помощи Незалежной.