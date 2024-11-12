Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 18:04

Маск согласился с необходимостью аудита помощи Украине по окончании конфликта

После окончания конфликта на Украине будет необходимо провести полный аудит американской помощи Киеву. С таким высказыванием согласился бизнесмен Илон Маск.

«Да», — прокоммментировал Маск в соцсети X пост одного из юзеров, который считает, что граждане США вправе знать, на что пошли их налоги.

Принимает все главные решения: Назван серый кардинал в команде Трампа
Принимает все главные решения: Назван серый кардинал в команде Трампа

Ранее Маск заявил, что у Киева нет значительного прогресса в конфликте. Он согласился с утверждением, что столкновение на Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где «молодёжь просто приносится в жертву», а территориальные достижения отсутствуют.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar