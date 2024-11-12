Маск согласился с необходимостью аудита помощи Украине по окончании конфликта

«Да», — прокоммментировал Маск в соцсети X пост одного из юзеров, который считает, что граждане США вправе знать, на что пошли их налоги.

Ранее Маск заявил, что у Киева нет значительного прогресса в конфликте. Он согласился с утверждением, что столкновение на Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где «молодёжь просто приносится в жертву», а территориальные достижения отсутствуют.