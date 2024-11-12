Илон Маск удивил дерзкой позицией по конфликту на Украине
Маск считает, что Украина ведёт войну без прогресса и приносит молодёжь в жертву
Американский предприниматель Илон Маск продолжает утверждать, что у Киева нет значительного прогресса в конфликте, и что украинская молодёжь оказывается жертвой, не достигая никаких успехов в вопросах территории.
«Это правда», — написал Маск в ответ на комментарий одного из пользователей, который напомнил о его словах, что конфликт в Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где «молодёжь просто приносится в жертву», а территориальные достижения отсутствуют.
Ранее Маск также высказал мнение, что кровопролитие в Украине может скоро завершиться благодаря плану Дональда Трампа, который победил на выборах президента США.
Kandinsky 3.1 / Life.ru