Американский предприниматель Илон Маск продолжает утверждать, что у Киева нет значительного прогресса в конфликте, и что украинская молодёжь оказывается жертвой, не достигая никаких успехов в вопросах территории.

«Это правда», — написал Маск в ответ на комментарий одного из пользователей, который напомнил о его словах, что конфликт в Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где «молодёжь просто приносится в жертву», а территориальные достижения отсутствуют.