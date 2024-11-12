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12 ноября, 10:31

Илон Маск удивил дерзкой позицией по конфликту на Украине

Маск считает, что Украина ведёт войну без прогресса и приносит молодёжь в жертву

Американский предприниматель Илон Маск продолжает утверждать, что у Киева нет значительного прогресса в конфликте, и что украинская молодёжь оказывается жертвой, не достигая никаких успехов в вопросах территории.

«Это правда», — написал Маск в ответ на комментарий одного из пользователей, который напомнил о его словах, что конфликт в Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где «молодёжь просто приносится в жертву», а территориальные достижения отсутствуют.

Маск согласился с мнением, что Украина платит зарубежным поджигателям войны
Маск согласился с мнением, что Украина платит зарубежным поджигателям войны

Ранее Маск также высказал мнение, что кровопролитие в Украине может скоро завершиться благодаря плану Дональда Трампа, который победил на выборах президента США.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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