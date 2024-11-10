Власти Украины тратят огромные деньги на подкуп западных лидеров мнений, чтобы те лоббировали нужную повестку. Об этом написал на своей странице в Х (ранее Twitter)миллиардер Дэвид Сакс. Владелец соцсети, бизнесмен Илон Маск согласился с данным мнением.

«Самая замалчиваемая история в Вашингтоне про то сколько коррумпированных украинских денег потрачено на покупку влияния. Это не только Хантер Байден. Большинство спикеров были куплены Украиной», – отметил Сакс.

Также, по его словам, Киев платит большинству поджигателей войны. Маск согласился с этим мнением, коротко написав «да».