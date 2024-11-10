Владимир Зеленский отказался от плана по прекращению огня, предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и за это его должны отправить в отставку. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. Эксперт указал на большой политический вес и опыт лидера венгерского правительства.

«Вдумайтесь в слова Зеленского... Зеленский без нас, без украинцев, <…> совершил это», — посетовал Соскин.

Эксперт уверен, глава киевского режима не имел права распоряжаться так своевольно жизнями сотен тысяч украинцев. Данные действия не следует прощать, Зеленскому нужно объявить импичмент, считает Соскин.