«Кто он такой?»: Советник Кучмы призвал к отставке Зеленского после дерзкого отказа Орбану
Соскин: Зеленский должен уйти в отставку за отказ от плана прекращения огня
Владимир Зеленский отказался от плана по прекращению огня, предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и за это его должны отправить в отставку. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. Эксперт указал на большой политический вес и опыт лидера венгерского правительства.
«Вдумайтесь в слова Зеленского... Зеленский без нас, без украинцев, <…> совершил это», — посетовал Соскин.
Эксперт уверен, глава киевского режима не имел права распоряжаться так своевольно жизнями сотен тысяч украинцев. Данные действия не следует прощать, Зеленскому нужно объявить импичмент, считает Соскин.
«Какое он право вообще имеет? Кто он такой вообще этот Зеленский», — добавил Соскин.
Напомним, в июле Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его «мирные инициативы». Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.
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