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11 ноября, 19:00

Принимает все главные решения: Назван серый кардинал в команде Трампа

ABC: Илон Маск играет ключевую роль в формировании команды Трампа

Бизнесмен Илон Маск влияет на формирование новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, участвуя в принятии всех ключевых решений. Как утверждает телеканал АВС, миллиардер вместе с новым американским лидером звонил Владимиру Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«За несколько дней после дня выборов миллиардер Илон Маск превратился во влиятельную фигуру в окружении избранного президента Дональда Трампа, внося свой вклад в кадровые решения и играя важную роль в формировании будущей администрации Трампа», — указывает телеканал.

Отмечается, что самый богатый человек мира Маск проводит в резиденции Трампа Мар-а-Лаго почти каждый день.

Также источники АВС утверждают, что Маск хочет продвинуть на пост главы республиканского большинства в Сенате избранного сенатора от штата Флорида Рика Скотта.

Ранее Life.ru сообщал, что победа Трампа на выборах была выгодна Маску. Предполагается, что он может получить должность в администрации и изменить некоторые требования для работы своей компании Neuralink, которая хочет заняться клиническими испытания чипов для людей.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Полина Никифорова
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