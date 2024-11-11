Принимает все главные решения: Назван серый кардинал в команде Трампа

Бизнесмен Илон Маск влияет на формирование новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, участвуя в принятии всех ключевых решений. Как утверждает телеканал АВС, миллиардер вместе с новым американским лидером звонил Владимиру Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«За несколько дней после дня выборов миллиардер Илон Маск превратился во влиятельную фигуру в окружении избранного президента Дональда Трампа, внося свой вклад в кадровые решения и играя важную роль в формировании будущей администрации Трампа», — указывает телеканал.

Отмечается, что самый богатый человек мира Маск проводит в резиденции Трампа Мар-а-Лаго почти каждый день.

Также источники АВС утверждают, что Маск хочет продвинуть на пост главы республиканского большинства в Сенате избранного сенатора от штата Флорида Рика Скотта.