Бюрократия, чипирование и свобода слова: Что получит Маск после победы Трампа

На выборах президента США основатель Tesla и миллиардер Илон Маск не просто так яро поддерживал Дональда Трампа. Победа республиканца открывает для него новые горизонты в самых разных сферах. Что может получить предприниматель после того, как политик вернётся в Белый дом, рассказывает URA.ru.

Так, Маск может получить должность в администрации Трампа, полагают американские СМИ. Ещё в сентябре пресса писала, что республиканец предложил своему соратнику возглавить Комиссию по повышению эффективности управления (DOGE), которая призвана бороться с излишней бюрократией.

Кроме того, Трамп может изменить требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), что упростит работу компании Neuralink, которая планирует заняться клиническими испытания чипов для людей. Маск уже давно этого добивается.

Также он рассчитывает, что американские власти перестанут оказывать давление на соцсеть X. Эксперты полагают, что Трамп отправит в отставку главу Федеральной торговой комиссии (FTC) Лину Хан, чьи попытки бороться со свободной слова не устраивают Маска.