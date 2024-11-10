Бюрократия, чипирование и свобода слова: Что получит Маск после победы Трампа
URA.ru: Маск может получить выгоду от победы Трампа на выборах президента США
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
На выборах президента США основатель Tesla и миллиардер Илон Маск не просто так яро поддерживал Дональда Трампа. Победа республиканца открывает для него новые горизонты в самых разных сферах. Что может получить предприниматель после того, как политик вернётся в Белый дом, рассказывает URA.ru.
Так, Маск может получить должность в администрации Трампа, полагают американские СМИ. Ещё в сентябре пресса писала, что республиканец предложил своему соратнику возглавить Комиссию по повышению эффективности управления (DOGE), которая призвана бороться с излишней бюрократией.
Кроме того, Трамп может изменить требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), что упростит работу компании Neuralink, которая планирует заняться клиническими испытания чипов для людей. Маск уже давно этого добивается.
Также он рассчитывает, что американские власти перестанут оказывать давление на соцсеть X. Эксперты полагают, что Трамп отправит в отставку главу Федеральной торговой комиссии (FTC) Лину Хан, чьи попытки бороться со свободной слова не устраивают Маска.
«Приход Дональда Трампа в Белый дом потенциально может принести значительные преимущества и для компании Tesla. Экологические нормы, вероятно, будут ослаблены, что упростит производственные процессы, а возможное возвращение налоговых льгот для покупателей электромобилей простимулирует продажи», — предположили в издании.
Ранее Bloomberg сообщил, что состояние Илона Маска увеличилось на $26,5 млрд из-за роста акций Tesla на фоне победы Дональда Трампа. Кроме того, по данным Axios, Трамп привлёк Маска к переговорам с Зеленским.