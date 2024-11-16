Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто призвал расследовать его «связи» с РФ

Американский предприниматель Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто призвал расследовать его «связи» с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их. Они [Шахин и Рид] просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?»— возмутился Маск.

До этого агентство Reuters сообщило, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США и генеральному инспектору Пентагона с просьбой начать расследование в связи с утверждениями о якобы контактах Илона Маска с Россией, и лично с президентом страны Владимиром Путиным.