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16 ноября, 13:23

Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто призвал расследовать его «связи» с РФ

Американский предприниматель Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто призвал расследовать его «связи» с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их. Они [Шахин и Рид] просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?»— возмутился Маск.

До этого агентство Reuters сообщило, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США и генеральному инспектору Пентагона с просьбой начать расследование в связи с утверждениями о якобы контактах Илона Маска с Россией, и лично с президентом страны Владимиром Путиным.

А ранее на Украине пожаловались на Илона Маска из-за положения ВСУ в Курской области. Как рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, спутниковая связь Starlink там не ловит, потому что американский предприниматель отказался её включать.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Демьянова
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