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15 ноября, 07:52

Илон Маск заявил, что «получил мандат от народа США» вместе с Трампом

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск утверждает, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.

«Народ высказался, и это очевидно. Люди хотят перемен», — отметил он в четверг на торжественном вечере Института политики «Америка прежде всего», который прошел в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Основатель Tesla с юмором добавил, что является «правым аналогом Джорджа Сороса», то есть поддерживает республиканцев тогда как тот — демократов.

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Тем временем телекомпания NBC, ссылаясь на источники, сообщает, что в окружении Трампа начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. Один из собеседников NBC отметил, что Маск ведет себя как «сопрезидент США», активно продвигая свои идеи относительно второго срока Трампа.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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