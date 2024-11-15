Илон Маск заявил, что «получил мандат от народа США» вместе с Трампом
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск утверждает, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.
«Народ высказался, и это очевидно. Люди хотят перемен», — отметил он в четверг на торжественном вечере Института политики «Америка прежде всего», который прошел в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Основатель Tesla с юмором добавил, что является «правым аналогом Джорджа Сороса», то есть поддерживает республиканцев тогда как тот — демократов.
Тем временем телекомпания NBC, ссылаясь на источники, сообщает, что в окружении Трампа начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. Один из собеседников NBC отметил, что Маск ведет себя как «сопрезидент США», активно продвигая свои идеи относительно второго срока Трампа.
Kandinsky 3.1 / Life.ru