Илон Маск заявил, что «получил мандат от народа США» вместе с Трампом

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск утверждает, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.

«Народ высказался, и это очевидно. Люди хотят перемен», — отметил он в четверг на торжественном вечере Института политики «Америка прежде всего», который прошел в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Основатель Tesla с юмором добавил, что является «правым аналогом Джорджа Сороса», то есть поддерживает республиканцев тогда как тот — демократов.