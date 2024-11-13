«Будут серьёзные трудности»: Таролог сделал прогноз на карьеру Маска на посту в администрации Трампа

Недавно стало известно, что бизнесмен Илон Маск займёт пост руководителя нового ведомства по повышению эффективности Правительства США. При этом данная позиция предпринимателя будет невыгодна для Дональда Трампа. Действия Маска могут ограничить свободу будущего президента и не дадут реализовать большое количество задач, рассказал Life.ru таролог и астролог Борис Зак.

В самом начале Илон Маск столкнётся с серьёзными трудностями, так как изменения, которые он предложит, Трамп воспримет в штыки. Но трудности эти временные, и Маск в итоге сможет успешно провести желаемые реформы и ярко проявит себя на этой должности. У самого бизнесмена нет стремления уйти в политику, но есть интерес по принципу: «Почему бы и не попробовать». Борис Зак Таролог, астролог

По мнению эксперта, Маску будет морально тяжело на новой должности и в целом в политическом мире, но предприниматель сможет справиться с трудностями. При этом есть вероятность, что бизнесмен уйдёт из политики. Скорее всего, он получит должность, решит запланированные дела и вернётся в свою сферу.

«Несмотря на всё это Маску удастся заложить основу изменений в работе Правительства США, которые продолжатся и после его ухода с данного поста. Изменения будут положительными и так же положительно скажутся на политическом и экономическом состоянии Штатов», — заключил наш собеседник.