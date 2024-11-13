«Грозит опасность»: Маск сделал первое заявление после назначения в администрацию Трампа

Илон Маск, назначенный главой нового Департамента государственной эффективности, заявил об «угрозе бюрократии» в США, выступив с критикой в адрес излишнего разрастания госаппарата. В своём сообщении в X он пошутил, что настоящая угроза Америке — это не демократия, а именно бюрократия.

Это высказывание Маска можно рассматривать как ироничный ответ на риторику Джо Байдена и Камалы Харрис, которые неоднократно называли Дональда Трампа «угрозой демократии» после его победы на выборах.

Предприниматель добавил, что новый департамент будет вести таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам средств налогоплательщиков. Кроме того, он пообещал все действия ведомства публиковать в Сети для максимальной прозрачности.