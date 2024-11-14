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14 ноября, 04:18

«Приписывает себе значительную роль»: Окружение Трампа устало от Илона Маска

NBC: Окружение Трампа устало, что Маск ведёт себя как сопрезидент США

Американский бизнесмен Илон Маск ведёт себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Как сообщает телекомпания NBC, в окружении новоизбранного президента начинает проявляться усталость от влияния миллиардера на политика.

Маск «приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на выборах», отметил собеседник издания. По его словам, основатель SpaceX стремится сделать так, чтобы все это заметили.

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Ранее астролог заявил, что Илон Маск ярко проявит себя на новом посту — во главе Департамента государственной эффективности (DOGE). По мнению эксперта, бизнесмену будет морально тяжело на новой должности и в целом в политическом мире, но предприниматель сможет справиться с трудностями.

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flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Артём Гапоненко
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