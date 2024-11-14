«Приписывает себе значительную роль»: Окружение Трампа устало от Илона Маска
NBC: Окружение Трампа устало, что Маск ведёт себя как сопрезидент США
Американский бизнесмен Илон Маск ведёт себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Как сообщает телекомпания NBC, в окружении новоизбранного президента начинает проявляться усталость от влияния миллиардера на политика.
Маск «приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на выборах», отметил собеседник издания. По его словам, основатель SpaceX стремится сделать так, чтобы все это заметили.
Ранее астролог заявил, что Илон Маск ярко проявит себя на новом посту — во главе Департамента государственной эффективности (DOGE). По мнению эксперта, бизнесмену будет морально тяжело на новой должности и в целом в политическом мире, но предприниматель сможет справиться с трудностями.
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