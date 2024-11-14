«Приписывает себе значительную роль»: Окружение Трампа устало от Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск ведёт себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Как сообщает телекомпания NBC, в окружении новоизбранного президента начинает проявляться усталость от влияния миллиардера на политика.

Маск «приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на выборах», отметил собеседник издания. По его словам, основатель SpaceX стремится сделать так, чтобы все это заметили.