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13 ноября, 15:10

Маск одобрил назначение Хегсета и Рэтклиффа и главами ЦРУ и Минобороны США

Американский бизнесмен Илон Маск дал добро на то, что Дональд Трамп назначил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета Министром обороны страны. Предприниматель прокомментировал такое решение в своей соцсети Х.

«Отличный выбор», написал Маск.

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Ранее Дональд Трамп уже смог определиться и с кандидатурами на должности помощника по национальной безопасности и главы Министерства внутренней безопасности США в своей администрации. Напомним, инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Наталья Афонина
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