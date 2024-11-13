Маск одобрил назначение Хегсета и Рэтклиффа и главами ЦРУ и Минобороны США

Американский бизнесмен Илон Маск дал добро на то, что Дональд Трамп назначил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета Министром обороны страны. Предприниматель прокомментировал такое решение в своей соцсети Х.

Ранее Дональд Трамп уже смог определиться и с кандидатурами на должности помощника по национальной безопасности и главы Министерства внутренней безопасности США в своей администрации. Напомним, инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года.