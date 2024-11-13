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13 ноября, 02:16

Трамп определился с главой Министерства внутренней безопасности США

Трамп выбрал губернатора Южной Дакоты Ноэм министром внутренней безопасности США

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Обложка © X / Kristi Noem

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Обложка © X / Kristi Noem

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост главы Министерства внутренней безопасности (DHS). Об этом говорится в заявлении политика.

«Рад сообщить, что губернатор и бывшая конгрессвумен от Южной Дакоты будет назначена на пост главы Министерства внутренней безопасности», — сказано в документе.

Трамп отметил, что Ноэм отличается сильной позицией в вопросе безопасности границы. Она будет сотрудничать с ответственным за иммиграционную политику страны Томом Хоманом, чтобы обезопасить США от противников.

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Также Трамп определился с кандидатурами на должности шефа Пентагона, главы ЦРУ и помощника по национальной безопасности в своей администрации. Напомним, инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года.

Артур Лапсаков
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