Байден перед своей отставкой успел подложить Трампу свинью
Политолог Бовт: Байден расставил для нового президента США Трампа препятствия
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia / Michael Stokes, Wikipedia / Max Goldberg
Джо Байден успел подготовиться к победе Дональда Трампа на выборах президента США, расставив республиканцу два препятствия. Они несколько сузили пространство для манёвра новому лидеру Штатов, заявил политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.
По мнению эксперта, в первую очередь Трамп не сможет вернуть обратно деньги на поддержку Украины, выделенные администрацией Байдена и утверждённые конгрессом в этом году. А это несёт за собой определённые финансовые потери. Кроме того, новый президент США не сможет просто так снять или ослабить санкции против России.
«В чём-то преемственность будет, конечно. Потому что президент не решает все вопросы. Даже если взять поддержку Украины, деньги, выделенные администрацией Байдена и утверждённые конгрессом, уже не отнимут назад, они уже ассигнованы. Поэтому на какое-то время этих средств Киеву хватит. Кроме того, конгресс принял закон, который запрещает просто так ослаблять санкции против России», — отметил политолог в беседе с «Царьградом».
Он добавил, что американские институты настолько сильны, что могут частично подавлять личную политическую волю крупных игроков. Однако это не значит, что Трамп не сможет при желании взять курс на сближение с Москвой.
«Новый лидер Штатов, конечно, привнесёт свою персональную, так сказать, харизму во всю эту политику. Но при этом надо иметь в виду, что американские институты, безусловно, продолжат работать», — заключил Бовт.
Стоит отметить, что в России многие эксперты полагают, что с приходом Трампа к власти для нашей страны ничего существенно не изменится. В частности, Анатолий Вассерман выразил мнение, что президент США будет действовать в своих интересах и в первую очередь захочет рассорить РФ с Китаем, а не завершить СВО. Однако у других всё-таки есть надежда, что в украинском конфликте может быть наконец-то поставлена точка. Не секрет, что Трамп собирается лично переговорить с Владимиром Путиным на этот счёт. Беседа может пройти по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса, что очень беспокоит Киев. При этом Трампа также заинтересовали два пункта из «плана победы» Владимира Зеленского.