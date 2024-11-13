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13 ноября, 09:38

Байден перед своей отставкой успел подложить Трампу свинью

Политолог Бовт: Байден расставил для нового президента США Трампа препятствия

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia / Michael Stokes, Wikipedia / Max Goldberg

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia / Michael Stokes, Wikipedia / Max Goldberg

Джо Байден успел подготовиться к победе Дональда Трампа на выборах президента США, расставив республиканцу два препятствия. Они несколько сузили пространство для манёвра новому лидеру Штатов, заявил политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

По мнению эксперта, в первую очередь Трамп не сможет вернуть обратно деньги на поддержку Украины, выделенные администрацией Байдена и утверждённые конгрессом в этом году. А это несёт за собой определённые финансовые потери. Кроме того, новый президент США не сможет просто так снять или ослабить санкции против России.

«В чём-то преемственность будет, конечно. Потому что президент не решает все вопросы. Даже если взять поддержку Украины, деньги, выделенные администрацией Байдена и утверждённые конгрессом, уже не отнимут назад, они уже ассигнованы. Поэтому на какое-то время этих средств Киеву хватит. Кроме того, конгресс принял закон, который запрещает просто так ослаблять санкции против России», — отметил политолог в беседе с «Царьградом».

СМИ считают, что экономику мира ждут потрясения из-за Трампа
СМИ считают, что экономику мира ждут потрясения из-за Трампа

Он добавил, что американские институты настолько сильны, что могут частично подавлять личную политическую волю крупных игроков. Однако это не значит, что Трамп не сможет при желании взять курс на сближение с Москвой.

«Новый лидер Штатов, конечно, привнесёт свою персональную, так сказать, харизму во всю эту политику. Но при этом надо иметь в виду, что американские институты, безусловно, продолжат работать», — заключил Бовт.

Стоит отметить, что в России многие эксперты полагают, что с приходом Трампа к власти для нашей страны ничего существенно не изменится. В частности, Анатолий Вассерман выразил мнение, что президент США будет действовать в своих интересах и в первую очередь захочет рассорить РФ с Китаем, а не завершить СВО. Однако у других всё-таки есть надежда, что в украинском конфликте может быть наконец-то поставлена точка. Не секрет, что Трамп собирается лично переговорить с Владимиром Путиным на этот счёт. Беседа может пройти по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса, что очень беспокоит Киев. При этом Трампа также заинтересовали два пункта из «плана победы» Владимира Зеленского.

Алёна Зиновьева
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