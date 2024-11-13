Байден перед своей отставкой успел подложить Трампу свинью

Джо Байден успел подготовиться к победе Дональда Трампа на выборах президента США, расставив республиканцу два препятствия. Они несколько сузили пространство для манёвра новому лидеру Штатов, заявил политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

По мнению эксперта, в первую очередь Трамп не сможет вернуть обратно деньги на поддержку Украины, выделенные администрацией Байдена и утверждённые конгрессом в этом году. А это несёт за собой определённые финансовые потери. Кроме того, новый президент США не сможет просто так снять или ослабить санкции против России.

«В чём-то преемственность будет, конечно. Потому что президент не решает все вопросы. Даже если взять поддержку Украины, деньги, выделенные администрацией Байдена и утверждённые конгрессом, уже не отнимут назад, они уже ассигнованы. Поэтому на какое-то время этих средств Киеву хватит. Кроме того, конгресс принял закон, который запрещает просто так ослаблять санкции против России», — отметил политолог в беседе с «Царьградом».

Он добавил, что американские институты настолько сильны, что могут частично подавлять личную политическую волю крупных игроков. Однако это не значит, что Трамп не сможет при желании взять курс на сближение с Москвой.