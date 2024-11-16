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16 ноября, 13:03

На Украине пожаловались на Маска из-за положения ВСУ в Курской области

Стариков: Отказ Маска включить Starlink усугубляет положение ВСУ под Курском

Украинские военные сталкиваются с серьёзными трудностями в Курской области из-за отсутствия спутниковой связи Starlink, предоставляемой компанией SpaceX Илона Маска, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. По его словам, это препятствует эффективному координированию действий и передачи информации.

«Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск её не включает», — пожаловался Стариков в интервью политологу Вадиму Карасёву.

По мнению отставного офицера СБУ, недостаток фортификационных сооружений в курском приграничье также будет серьёзным препятствием для ВСУ в удержании захваченных позиций. Сочетание проблем со связью и отсутствия надлежащих оборонительных укреплений, по его словам, может значительно снизить эффективность ВСУ в этом регионе.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ остались без связи и спутникового интернета на Купянском направлении. По нашим данным, российские войска уничтожили там несколько терминалов Starlink.

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Telegram / Оперативний ЗСУ

Наталья Демьянова
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