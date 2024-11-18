Европейские союзники предупредили Зеленского о неизбежности компромисса с Путиным
Bloomberg: Cоюзники Киева признали, что Зеленскому надо пойти на компромисс с РФ
Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin
Владимиру Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией. Украинские союзники уже начали подталкивать главу киевского режима к тому, чтобы он рассмотрел новые способы привлечения РФ к столу переговоров, сообщает агентство Bloomberg.
«Два европейских чиновника заявили, что увеличивается признание того факта, что Зеленскому придётся пойти на компромисс с Путиным», — говорится в материале.
Подобные «внезапные» требования союзников Киева к урегулированию конфликта возникли для того, чтобы опередить возвращение Дональда Трампа и предостеречь «резкое сокращение поддержки со стороны США».
Напомним, что ранее Зеленский представил новый проект — «план стойкости» Украины, который состоит из десяти пунктов. Основная идея заключается в поднятии морального духа граждан после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Эксперты же полагают, что «план стойкости» также связан с кадровыми перестановками, которые намерен осуществить республиканец.