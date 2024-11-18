Европейские союзники предупредили Зеленского о неизбежности компромисса с Путиным

Владимиру Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией. Украинские союзники уже начали подталкивать главу киевского режима к тому, чтобы он рассмотрел новые способы привлечения РФ к столу переговоров, сообщает агентство Bloomberg.

«Два европейских чиновника заявили, что увеличивается признание того факта, что Зеленскому придётся пойти на компромисс с Путиным», — говорится в материале.