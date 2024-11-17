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17 ноября, 10:52

В Киеве раскрыли подробности «плана стойкости» Зеленского

Подоляк: «План стойкости» призван поднять дух украинцев после победы Трампа

«План стойкости», который намерен представить Владимир Зеленский, направлен на поддержание боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом в интервью The Times рассказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что «план стойкости» в отличие от «плана победы» направлен не на внешних партнёров, а на самих украинцев. В нём акцент делается на мобилизацию экономики Незалежной и укрепление общественных настроений. По словам советника главы офиса Зеленского, план затрагивает наиболее острые вопросы, касающиеся мобилизации, работы энергетического сектора и привлечения инвестиций в промышленность.

Журналисты The Times отмечают, что украинцы выражают обеспокоенность по поводу возможного сокращения военной помощи со стороны западных стран после возвращения Трампа к власти. В связи с этим Подоляк заявил, что власти Украины планирует увеличить производство вооружений, чтобы в долгосрочной перспективе уменьшить зависимость от своих партнёров. Кроме того, акцент будет сделан на обеспечение защиты населения от воздушных атак и создание убежищ в населённых пунктах. Другие аспекты плана, по его словам, также затрагивают вопросы сохранения и защиты культурного наследия Незалежной.

Напомним, на днях Зеленский анонсировал «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Позже психолог объяснил маниакальную любовь бывшего комика к составлению планов. Политолог же считает, что «план стойкости» Зеленского связан с кадровыми назначениями, которые собирается сделать Трамп.

Зеленский срочно хочет организовать встречу с Трампом, пишут СМИ
Зеленский срочно хочет организовать встречу с Трампом, пишут СМИ
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Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Наталья Демьянова
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