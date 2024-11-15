Решение Владимира Зеленского анонсировать «план стойкости» Украины связано с кадровыми назначениями, которые собирается сделать избранный президент США Дональд Трамп, уверен политолог Евгений Михайлов. Однако, по его словам, подобные «трепыхания» лишь указывают на скорый конец режима.

«Чем ближе конец украинского режима, тем больше трепыхается Зеленский в планах очередной «перемоги». Особенно он стал активничать после того, как понял, что с приходом Трампа что-то становится не так. Каждая фигура, назначенная Трампом, — это все, кто голосуют против поддержки украинского режима», — отметил собеседник RT.