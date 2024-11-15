«Чем ближе конец, тем больше трепыхается»: Политолог раскрыл смысл «плана стойкости» Зеленского
Политолог Михайлов: Зеленский анонсировал «план стойкости» из-за действий Трампа
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Решение Владимира Зеленского анонсировать «план стойкости» Украины связано с кадровыми назначениями, которые собирается сделать избранный президент США Дональд Трамп, уверен политолог Евгений Михайлов. Однако, по его словам, подобные «трепыхания» лишь указывают на скорый конец режима.
«Чем ближе конец украинского режима, тем больше трепыхается Зеленский в планах очередной «перемоги». Особенно он стал активничать после того, как понял, что с приходом Трампа что-то становится не так. Каждая фигура, назначенная Трампом, — это все, кто голосуют против поддержки украинского режима», — отметил собеседник RT.
Он подчеркнул, что Зеленскому нужно показать хоть какой-то план тем, кто всё ещё поддерживает его. Однако идеи, которыми он фонтанирует в последнее время, не принесут ничего хорошего для народа Украины, заключил эксперт.
Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Позже психолог объяснил маниакальную любовь Зеленского к составлению планов.