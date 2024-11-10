Несмотря на огромные потери в живой силе и технике, Владимир Зеленский готов продолжать войну до последнего украинца, уверен председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

По его словам, киевский режим ставит на кон жизни граждан ради подачек Запада. Журналист заявил, что Зеленский намеренно игнорирует потери и проводит бесчеловечную мобилизацию, отправляя на фронт стариков, детей и инвалидов, чтобы усилить ненависть к России на Украине.

«То есть концепция, которую он реализует, — это чтобы в каждой семье хотя бы один человек был либо убит, либо тяжело ранен, чтобы заложить ненависть к нашей стране на десятилетия», — подчеркнул эксперт.

Собеседник РИА «ФедералПресс» также добавил, что Зеленский преследует цель удержаться у власти и обогатиться при том, что Украина уже погрязла в долгах из-за поставок оружия. Тем не менее, «война до последнего украинца выгодна» ему.