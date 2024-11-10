«До последнего украинца»: Политолог объяснил, почему Зеленский не отказывается от гибельного плана

Даже опираясь на масштабную помощь Запада, Украина не сможет нанести поражение России, уверен политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Владимир Шаповалов. По его словам, это становится понятно большинству западных политиков и экспертов, а также многим представителям украинского общества. Однако Киев до сих пор не отказался от плана борьбы «до последнего украинца». В разговоре с Life.ru эксперт, комментируя истечение сроков действия отсрочек от мобилизации, объяснил, почему власти Украины всё ещё придерживаются такого плана.

«Для Зеленского продолжение военных действий является единственным возможным сценарием сохранения власти и контроля над ресурсами. Отказавшись от проведения выборов и мотивируя этот отказ военным положением, запретив самому себе на нормативном уровне вести переговоры с Россией, Зеленский тем самым напрямую связал своё нахождение у власти с продолжением военных действий. Цена этому желанию — во что бы то ни стало сохранить власть в своих руках: жизни десятков тысяч украинских военнослужащих, разрушенная до основания экономика и повальное бегство граждан Украины из страны», — отметил политолог.

Более того, добавил собеседник Life.ru, Зеленский планирует списать на военные действия и другие свои преступления. Например, дискриминацию русского населения, репрессии оппозиции, гонения на православную церковь. Также в продолжении военного конфликта заинтересован коллективный Запад, так как он хочет нанести России максимальный урон.

«В интересах западных политических элит — не помощь Украине, не процветание украинского народа, но нанесение максимального урона России. Для реализации этой цели западные политики готовы пожертвовать жизнями максимального числа украинцев. Более того, и в интересах западных лидеров, и в интересах Зеленского — культивирование у населения Украины бесконечным количеством жертв ненависти к России», — заключил Шаповалов.