Украинцы массово жалуются, что не могут продлить отсрочку от мобилизации из-за сбоя в приложении

Военнообязанные на Украине массово жалуются на сбои в национальном приложении «Резерв+», из-за чего невозможно в нужный момент продлить право на отсрочку от мобилизации. У большинства оно закончилось накануне, 9 ноября. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Украинцы переживают, что если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то их могут отправить на фронт. Кроме того, презентованный Минобороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам слишком долго подгружает сведения о наличии такого права. А анонсированная бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным родителям не работает совсем.