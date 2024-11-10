Украинцы массово жалуются, что не могут продлить отсрочку от мобилизации из-за сбоя в приложении
Украинцы жалуются на невозможность продлить отсрочку из-за сбоя в «Резерве+»
Военнообязанные на Украине массово жалуются на сбои в национальном приложении «Резерв+», из-за чего невозможно в нужный момент продлить право на отсрочку от мобилизации. У большинства оно закончилось накануне, 9 ноября. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Украинцы переживают, что если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то их могут отправить на фронт. Кроме того, презентованный Минобороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам слишком долго подгружает сведения о наличии такого права. А анонсированная бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным родителям не работает совсем.
Вместе с тем в соцсетях жалуются на то, что информацию о наличии инвалидности сервис загружает из реестра Пенсионного фонда. При этом многие инвалиды получали этот статус через социальную службу. Поэтому теперь этой категории граждан тоже грозит мобилизация.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Ранее в данном голосовании приняла участие Верховная Рада: предложение поддержали 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Позднее стало известно, что украинцы лишатся всех отсрочек от мобилизации после 9 ноября. По данным СМИ и официальных лиц Незалежной, подтверждать право на отсрочку придётся после каждого продления военного положения.
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