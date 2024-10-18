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18 октября, 00:50

Украинские военнообязанные получили отсрочки из-за сбоя в приложении

УНН: Приложение для украинских военнообязанных «Резерв+» столкнулось со сбоем

В приложении Минобороны Украины «Резерв+», предназначенном для дистанционного обновления данных военнообязанных, зафиксированы серьёзные сбои. В социальных сетях военные призывного возраста массово делятся жалобами на то, что не могут войти в программу или получают неожиданные уведомления об отсрочке до завершения мобилизации. Об этом сообщило издание УНН.

Сообщения о взломе телеграм-бота, интегрированного с приложением «Резерв+», поступили ещё утром в четверг. Украинская служба государственной спецсвязи подтвердила, что неизвестные получили доступ к платформе и вызвали сбои в её работе. В результате ряд пользователей лишились возможности корректировать данные, а также не получили ожидаемой информации о статусе отсрочки.

«Пользователи соцсетей жалуются на сбой в приложении «Резерв+». В частности, многие не могут зайти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до завершения мобилизации», — процитировали журналисты слова из публикаций в интернете.

Позже пользователи обнаружили официальное уведомление о технических трудностях, появившееся внутри программы. Агентство также отмечает, что пока неизвестно, насколько быстро удастся устранить возникшие проблемы.

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Ранее Минобороны Украины заявило о трёхкратном росте мобилизации за последний год, чему способствует цифровизация процесса. Как утверждает глава ведомства Рустем Умеров, правительство намерено усилить меры по привлечению военнообязанных через реформы и рекламные кампании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Кирилл Сосновских
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