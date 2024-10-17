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17 октября, 19:53

Зеленский призвал НАТО готовить бригады для пополнения рядов ВСУ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Страны Североатлантического альянса должны подготовить своих военных для замены бойцов украинской армии. С таким предложением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

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Ранее Зеленский заявил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вновь поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО. Напомним, вступление незалежной в альянс — один из пунктов «плана победы», который глава киевского режима недавно представил Раде. Также план включает в себя снятие ограничений на удары вглубь России, размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета» и другие не менее абсурдные положения.

Анатолий Цейко
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