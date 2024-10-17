«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вновь поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО. Напомним, вступление незалежной в альянс — один из пунктов «плана победы», который глава киевского режима недавно представил Раде. Также план включает в себя снятие ограничений на удары вглубь России, размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета» и другие не менее абсурдные положения.