Зеленский анонсировал «план стойкости» Украины, пообещав культурный захват

Владимир Зеленский анонсировал представление на следующей неделе документа под названием «план стойкости», состоящего из десяти ключевых пунктов. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале его офиса.

Одним из приоритетных направлений плана станет поддержка «культурного суверенитета» Украины. Этот аспект охватывает сохранение и развитие культурного наследия, усиление позиций современной украинской культуры, а также поддержку национального контента на международной арене.

Документ также включает стратегии по укреплению внутренней безопасности, развитию энергетической независимости и расширению производственных мощностей для создания вооружений. В рамках этих пунктов предполагается активизация сотрудничества Киева с международными партнёрами в соответствующих областях.