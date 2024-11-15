Зеленский анонсировал «план стойкости» Украины, пообещав культурный захват
Зеленский анонсировал подготовку «плана стойкости» Украины
Владимир Зеленский анонсировал представление на следующей неделе документа под названием «план стойкости», состоящего из десяти ключевых пунктов. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале его офиса.
Одним из приоритетных направлений плана станет поддержка «культурного суверенитета» Украины. Этот аспект охватывает сохранение и развитие культурного наследия, усиление позиций современной украинской культуры, а также поддержку национального контента на международной арене.
Документ также включает стратегии по укреплению внутренней безопасности, развитию энергетической независимости и расширению производственных мощностей для создания вооружений. В рамках этих пунктов предполагается активизация сотрудничества Киева с международными партнёрами в соответствующих областях.
Ранее центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил публикации с обвинениями в адрес Талси Габбард, которую будущий американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки США.
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