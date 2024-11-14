Порошенко предсказал отказ Запада от поддержки Киева из-за «Вовиной тысячи»
Порошенко предсказал прекращение поддержки Киева Западом из-за выплат Зеленского
Программа Владимира Зеленского, которая подразумевает выплату гражданам Украины по одной тысяче гривен на оплату отечественных товаров и услуг, приведёт к прекращению поддержки от Запада. Такое мнение высказал бывший президент страны Пётр Порошенко.
«Раздавая по 1000 гривен, они пытаются дать взятки избирателям. Только люди уже другие, более ответственные. А вот к чему это может привести? К сожалению, партнёры перестанут давать деньги Украине на поддержку», — уверен Порошенко, чьи слова приводятся в его телеграм-канале.
Он объяснил, что западные страны не будут забирать деньги у своих налогоплательщиков, чтобы на Украине их раздавали не пострадавшим или малообеспеченным, а всем — за лояльность. Действующие киевские власти думают о предстоящих выборах, а не о разрешении конфликта, подчеркнул Порошенко.
Напомним, в октябре Владимир Зеленский анонсировал единоразовую меру социальной поддержки населения Украины. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2300 рублей). Журналисты уже окрестили поддержку «Вовиной тысячей». Чтобы её получить, нужно подтвердить нахождение в стране.
Telegram / Петро Порошенко