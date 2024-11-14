Программа Владимира Зеленского, которая подразумевает выплату гражданам Украины по одной тысяче гривен на оплату отечественных товаров и услуг, приведёт к прекращению поддержки от Запада. Такое мнение высказал бывший президент страны Пётр Порошенко.

«Раздавая по 1000 гривен, они пытаются дать взятки избирателям. Только люди уже другие, более ответственные. А вот к чему это может привести? К сожалению, партнёры перестанут давать деньги Украине на поддержку», — уверен Порошенко, чьи слова приводятся в его телеграм-канале.

Он объяснил, что западные страны не будут забирать деньги у своих налогоплательщиков, чтобы на Украине их раздавали не пострадавшим или малообеспеченным, а всем — за лояльность. Действующие киевские власти думают о предстоящих выборах, а не о разрешении конфликта, подчеркнул Порошенко.