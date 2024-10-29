«По гривне за день войны»: Украинский депутат раскрыл, что стоит за «Вовиной тысячей»
Дубинский: Зеленский выплатит украинцам «тысячи», сэкономленные на переселенцах
Зеленский направляет «Вовину тысячу» гражданам из выплат вынужденных переселенцев. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который отправлен в украинское СИЗО по подозрению в государственной измене.
«Математика в том, что с марта месяца <…> дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев. Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот Величайший и оценил страдания украинского народа — 1 гривна в день», — написал он, отметив, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).
По мнению депутата, Зеленский задумал приурочить размер выплаты к продолжительности военных действий в тысячу дней.
Недавно Зеленский анонсировал единоразовую меру социальной поддержки населения Украины. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2300 рублей). Журналисты уже окрестили поддержку «Вовиной тысячей». Чтобы её получить, нужно подтвердить нахождение в стране.
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