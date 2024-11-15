«Синтез стресса и препаратов»: Психолог объяснил маниакальную любовь Зеленского к составлению планов

Вероятнее всего, у Владимира Зеленского действительно есть психические отклонения — просто раньше они не были видны, а под влиянием стресса и приёма препаратов всё обостряется. Составление же различных планов помогает ему обрести какую-то ясность в своей жизни. Об этом в беседе с Life.ru заявил психолог Александр Кичаев, комментируя очередной «план Зеленского».

Без плана у него паника. Написал план, пусть даже неосуществимый — уже ему легче. Потом идёт обратная связь от окружения: говорят, что план плохой. Он обижается, злится, считает, что все плохие, но затем всё равно его меняет. Тут именно синтез стресса и препаратов. Александр Кичаев Психолог

По словам психолога, препараты, которые, вероятно, принимает Зеленский, чтобы снизить стресс, часто отрывают человека от реальности: теряется адекватность, и он воспринимает жизнь, такой, какая она сложилась в его воображении. А человек, который неадекватно себя воспринимает, находится на начальной стадии различных заболеваний и комплексов — например, мании величия и комплекса Наполеона.