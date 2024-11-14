Команда Зеленского огласила Трампу переделанный «план победы»
Подоляк: Украина может предложить Трампу совместную разработку недр и защиту ЕС
Украина согласна частично заменить американский военный контингент в Европе своими солдатами и вести совместную разработку полезных ископаемых, как этого хочет избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.
«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе. У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе», — говорит приспешник Зеленского.
В ответ Киев ждёт от Вашингтона давления на Россию не с помощью военных инструментов, а посредством нефти. Подоляк видит у США возможность трансформировать рынок и сделать его невыгодным для Москвы. Украинский политик также считает, что Белый дом может снова прибегнуть к экономическим санкциям. По его мнению, Трамп может пойти на это, чтобы заставить РФ принять условия Украины и Запада. Избранный президент США – «тот, кто может пойти на радикальные меры», заключил Подоляк.
Как ранее сообщал Life.ru, в сентябре Зеленский прибыл в Штаты для представления своего «плана победы». Переговоры Трампа с главой киевского режима продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Украину. Так называемый «план победы» состоит из пяти пунктов и нескольких секретных дополнений. Трампа в нём заинтересовали 2 пункта.
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