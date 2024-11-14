«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе. У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе» , — говорит приспешник Зеленского.

В ответ Киев ждёт от Вашингтона давления на Россию не с помощью военных инструментов, а посредством нефти. Подоляк видит у США возможность трансформировать рынок и сделать его невыгодным для Москвы. Украинский политик также считает, что Белый дом может снова прибегнуть к экономическим санкциям. По его мнению, Трамп может пойти на это, чтобы заставить РФ принять условия Украины и Запада. Избранный президент США – «тот, кто может пойти на радикальные меры», заключил Подоляк.