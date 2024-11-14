Будущий посол Трампа в ООН резко переметнулась к идее мира на Украине через силу

Член Палаты представителей Конгресса Элис Стефаник внесла коррективы в свою позицию относительно Украины, когда одержавший победу на выборах президента в США Дональд Трамп внёс её кандидатуру на должность постпреда при ООН. Об этом сообщает телеканал CNN.

Авторы материала напомнили, что в 2022 году Стефаник была ярой сторонницей принятия Украины в НАТО и выступала за выделение Киеву огромных объёмов военной помощи. При этом после объявления её кандидатом на должность постпреда при ООН её пресс-секретарь Али Блэк не стала уточнять, по-прежнему ли конгрессвумен ратует за то, чтобы Киев пригласили в альянс.

«Стефаник поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — сказала Блэк.

Журналисты CNN напомнили, что Дональд Трамп, как и другие республиканцы, весьма скептично настроен в вопросе выделения военных и финансовых вливаний США в Украину.