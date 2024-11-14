ФБР провело обыск у главы букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа
ФБР провело обыск в квартире руководителя букмекерской платформы Polymarket Шейна Коплана. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.
По информации издания, в ходе рейда сотрудники изъяли у Коплана телефон и другие электронные устройства, при этом не объяснив ему причину обыска.
Однако, как предполагают журналисты, обыск мог быть связан с политической подоплёкой. Polymarket ранее предсказало уверенную победу республиканца Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах, в отличие от традиционных опросов, которые демонстрировали иную картину.
А в сентябре агенты ФБР пожаловали в гости к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, чтобы обыскать его жилище. Его подозревают в том, что он, закрыв глаза на предостережения пожарной охраны, помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на острове Манхэттен.
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