ФБР провело обыск у главы букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа

ФБР провело обыск в квартире руководителя букмекерской платформы Polymarket Шейна Коплана. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, в ходе рейда сотрудники изъяли у Коплана телефон и другие электронные устройства, при этом не объяснив ему причину обыска.

Однако, как предполагают журналисты, обыск мог быть связан с политической подоплёкой. Polymarket ранее предсказало уверенную победу республиканца Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах, в отличие от традиционных опросов, которые демонстрировали иную картину.