Агенты ФБР обыскали особняк мэра Нью-Йорка Эрика Адамса
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eric Adams
Агенты ФБР пожаловали в гости к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, чтобы обыскать его жилище. Это случилось после сообщений о том, что градоначальнику скоро предъявят уголовные обвинения. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
В последнее время над администрацией нью-йорского мэра нависли тучи, она стала объектом расследований и коррупционных скандалов. Один из самых громких связан с самим Адамсом, которого подозревают в том, что он, закрыв глаза на предостережения пожарной охраны, помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на острове Манхэттен в самом центре города.
«Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса. — Прим. Life.ru), доме мэра, рано утром в четверг», — сказано в материале.
Адвокат мэра Алекс Спиро всё подтвердил и рассказал, что ФБР нагрянуло с обысками в особняк Адамса «в попытке устроить спектакль» и забрать у него телефон.
В конце 2023 года у американского градоначальника начались серьёзные проблемы с законом. Сперва ФБР изъяло у него мобильные телефоны и iPad, заподозрив Адамса в получении незаконных пожертвований от властей Турции, а затем в СМИ появилась информация о том самом здании за 300 миллионов долларов, которое хотело занять турецкое правительство.