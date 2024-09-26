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26 сентября, 14:44

Агенты ФБР обыскали особняк мэра Нью-Йорка Эрика Адамса

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eric Adams

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eric Adams

Агенты ФБР пожаловали в гости к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, чтобы обыскать его жилище. Это случилось после сообщений о том, что градоначальнику скоро предъявят уголовные обвинения. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

В последнее время над администрацией нью-йорского мэра нависли тучи, она стала объектом расследований и коррупционных скандалов. Один из самых громких связан с самим Адамсом, которого подозревают в том, что он, закрыв глаза на предостережения пожарной охраны, помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на острове Манхэттен в самом центре города.

«Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса. — Прим. Life.ru), доме мэра, рано утром в четверг», — сказано в материале.

Адвокат мэра Алекс Спиро всё подтвердил и рассказал, что ФБР нагрянуло с обысками в особняк Адамса «в попытке устроить спектакль» и забрать у него телефон.

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В конце 2023 года у американского градоначальника начались серьёзные проблемы с законом. Сперва ФБР изъяло у него мобильные телефоны и iPad, заподозрив Адамса в получении незаконных пожертвований от властей Турции, а затем в СМИ появилась информация о том самом здании за 300 миллионов долларов, которое хотело занять турецкое правительство.

Владимир Озеров
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