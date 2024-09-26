Агенты ФБР обыскали особняк мэра Нью-Йорка Эрика Адамса

Агенты ФБР пожаловали в гости к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, чтобы обыскать его жилище. Это случилось после сообщений о том, что градоначальнику скоро предъявят уголовные обвинения. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

В последнее время над администрацией нью-йорского мэра нависли тучи, она стала объектом расследований и коррупционных скандалов. Один из самых громких связан с самим Адамсом, которого подозревают в том, что он, закрыв глаза на предостережения пожарной охраны, помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на острове Манхэттен в самом центре города.

«Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса. — Прим. Life.ru), доме мэра, рано утром в четверг», — сказано в материале.