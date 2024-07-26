Появилось новое видео теракта 11 сентября

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал на своём YouTube-канале новое видео теракта 11 сентября и обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Мужчина, который в тот день находился неподалёку от башен с профессиональной камерой, попросил использовать видео только в исторических целях.

Новое видео теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Видео © YouTube / Kei Sugimoto

"Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером", — написал он.

В видео очень подробно показан момент пожара и последующего обрушения двух зданий.

Напомним, что 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили самолёты и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё одно авиасудно рухнуло в штате Пенсильвания. В результате атаки погибло около трёх тысяч человек. Некоторых жертв трагедии опознают и в нынешнее время. В 2021 году ФБР рассекретило некоторые документы, касающиеся этих событий.