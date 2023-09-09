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8 сентября, 23:26

В Нью-Йорке опознали ещё двух жертв атак на Всемирный торговый центр

В США опознаны ещё две жертвы терактов 11 сентября 2001 года

<p>Последствия взрыва двух башен Всемирного торгового центра. Обложка © ТАСС / DPA / Lennie Falcon</p>

Последствия взрыва двух башен Всемирного торгового центра. Обложка © ТАСС / DPA / Lennie Falcon

В Нью-Йорке опознали ещё двух жертв атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте нью-йоркской администрации.

Тела были опознаны благодаря ДНК-анализу. Имена идентифицированных жертв — а это мужчина и женщина — не озвучиваются по просьбе родственников. Теперь известны 1649 жертв трагических терактов. Ещё 1104 человека остаются неопознанными.

CBS впервые опубликовал видео с террористами, причастными к теракту 11 сентября

CBS впервые опубликовал видео с террористами, причастными к теракту 11 сентября

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили самолёты и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек. В прошлом сентябре Байден ещё на год продлил введённый после терактов режим ЧП, длящийся более 20 лет.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Лариса Сафронова
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