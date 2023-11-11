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11 ноября, 01:19

ФБР изъяла у мэра Нью-Йорка смартфоны и iPad

NYT: Агенты ФБР изъяли у мэра Нью-Йорка Адамса электронные устройства

<p>Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Обложка © ТАСС / IMAGO / TheNews2</p>

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Обложка © ТАСС / IMAGO / TheNews2

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства. Как сообщила в пятницу Nеw York Times со ссылкой на источники, мобильные телефоны и iPad у градоначальника могли изъять в рамках расследования его возможной вовлечённости в коррупционные связи.

Стражи правопорядка подозревают Адамса в том, что он мог получать незаконные пожертвования от властей Турции в ходе предвыборной кампании 2021 года. Журналисты сообщили, что сотрудники правоохранительных органов подошли на улице к чиновнику и попросили его охрану отойти в сторону, после чего изъяли технические устройства.

Сам мэр уже прокомментировал случившееся, подчеркнув, что ему нечего скрывать перед сотрудниками ФБР, и призвал соблюдать действующее законодательство.

"Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я продолжу делать то же самое", — заявил Адамс.

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Алексей Соловьёв
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