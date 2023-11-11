ФБР изъяла у мэра Нью-Йорка смартфоны и iPad
NYT: Агенты ФБР изъяли у мэра Нью-Йорка Адамса электронные устройства
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Обложка © ТАСС / IMAGO / TheNews2
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства. Как сообщила в пятницу Nеw York Times со ссылкой на источники, мобильные телефоны и iPad у градоначальника могли изъять в рамках расследования его возможной вовлечённости в коррупционные связи.
Стражи правопорядка подозревают Адамса в том, что он мог получать незаконные пожертвования от властей Турции в ходе предвыборной кампании 2021 года. Журналисты сообщили, что сотрудники правоохранительных органов подошли на улице к чиновнику и попросили его охрану отойти в сторону, после чего изъяли технические устройства.
Сам мэр уже прокомментировал случившееся, подчеркнув, что ему нечего скрывать перед сотрудниками ФБР, и призвал соблюдать действующее законодательство.
"Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я продолжу делать то же самое", — заявил Адамс.
Ранее Лайф писал, что президенту США Джо Байдену грозит импичмент из-за его сына. Расследование должно выяснить, получал ли глава Белого дома выгоду от деловых операций Хантера Байдена. Если вина политика будет доказана, он может досрочно покинуть Овальный кабинет.