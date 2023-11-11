ФБР изъяла у мэра Нью-Йорка смартфоны и iPad

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства. Как сообщила в пятницу Nеw York Times со ссылкой на источники, мобильные телефоны и iPad у градоначальника могли изъять в рамках расследования его возможной вовлечённости в коррупционные связи.

Стражи правопорядка подозревают Адамса в том, что он мог получать незаконные пожертвования от властей Турции в ходе предвыборной кампании 2021 года. Журналисты сообщили, что сотрудники правоохранительных органов подошли на улице к чиновнику и попросили его охрану отойти в сторону, после чего изъяли технические устройства.

Сам мэр уже прокомментировал случившееся, подчеркнув, что ему нечего скрывать перед сотрудниками ФБР, и призвал соблюдать действующее законодательство.

"Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я продолжу делать то же самое", — заявил Адамс.