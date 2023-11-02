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2 ноября, 17:55

В США анонсировали скорое решение по импичменту Байдену

Спикер Палаты представителей Джонсон: Решение об импичменте Байдену скоро примут

Решение о возможном импичменте президенту США Джо Байдену скоро будет принято. Об этом заявил новый спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию.

"Я полагаю, что очень скоро мы придём к решению по этому вопросу", — сказал глава Палаты представителей Конгресса США на пресс-конференции, отвечая на вопрос, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

По словам Джонсона, решение об импичменте будет принято на основании доказательств. Прогнозировать исход голосования он не стал.

Байден раскрыл тайный замысел республиканцев, готовящих ему импичмент

Байден раскрыл тайный замысел республиканцев, готовящих ему импичмент

Напомним, 11 сентября республиканец Кевин Маккарти, который тогда занимал пост спикера Палаты представителей, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту американскому лидеру. Расследование, по его словам, должно выяснить, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Никита Никонов
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