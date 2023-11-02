В США анонсировали скорое решение по импичменту Байдену

Решение о возможном импичменте президенту США Джо Байдену скоро будет принято. Об этом заявил новый спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию.

"Я полагаю, что очень скоро мы придём к решению по этому вопросу", — сказал глава Палаты представителей Конгресса США на пресс-конференции, отвечая на вопрос, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

По словам Джонсона, решение об импичменте будет принято на основании доказательств. Прогнозировать исход голосования он не стал.