Белый дом оставил в руках Сената судьбу коррупционера – автора "матери всех санкций"
Карин Жан-Пьер: Белый дом призвал Менендеса решить вопрос об отставке с Сенатом
Сенатор США Роберт Менендес. Обложка © Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call
Администрация президента США оставляет за членами Сената право самостоятельно решить вопрос об отставке обвинённого в коррупции коллеги Роберта Менендеса. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о необходимости навсегда убрать политика с должности.
"Мы относимся к этому крайне серьёзно. Как я говорила вчера, мы считаем, что сенатор поступил правильно, временно сложив полномочия председателя [комитета по иностранным делам Сената Конгресса США], что же касается отставки, это решение должно приниматься им самим и руководством Сената", — пояснила она.
Несколько демократов уже призвали запятнавшего свою репутацию чиновника уйти в отставку. Среди них сенаторы Джон Феттерман, Джон Тестер, Кори Букер и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако споры по данному вопросу в политической элите Штатов не прекращаются.
Лайф напоминает, что главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу, который является одним из авторов антироссийских санкций, были предъявлены обвинения в коррупции. В ходе обысков в доме сенатора-демократа и его жены нашли крупные суммы наличными и даже золотые слитки. Чиновник временно покинул пост на период следствия. Своей вины он не признал.