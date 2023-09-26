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26 сентября, 17:11

Белый дом оставил в руках Сената судьбу коррупционера – автора "матери всех санкций"

Карин Жан-Пьер: Белый дом призвал Менендеса решить вопрос об отставке с Сенатом

<p>Сенатор США Роберт Менендес. Обложка © Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call</p>

Сенатор США Роберт Менендес. Обложка © Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call

Администрация президента США оставляет за членами Сената право самостоятельно решить вопрос об отставке обвинённого в коррупции коллеги Роберта Менендеса. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о необходимости навсегда убрать политика с должности.

"Мы относимся к этому крайне серьёзно. Как я говорила вчера, мы считаем, что сенатор поступил правильно, временно сложив полномочия председателя [комитета по иностранным делам Сената Конгресса США], что же касается отставки, это решение должно приниматься им самим и руководством Сената", пояснила она.

Несколько демократов уже призвали запятнавшего свою репутацию чиновника уйти в отставку. Среди них сенаторы Джон Феттерман, Джон Тестер, Кори Букер и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако споры по данному вопросу в политической элите Штатов не прекращаются.

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Лайф напоминает, что главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу, который является одним из авторов антироссийских санкций, были предъявлены обвинения в коррупции. В ходе обысков в доме сенатора-демократа и его жены нашли крупные суммы наличными и даже золотые слитки. Чиновник временно покинул пост на период следствия. Своей вины он не признал.

Татьяна Миссуми
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