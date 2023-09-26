Белый дом оставил в руках Сената судьбу коррупционера – автора "матери всех санкций"

Администрация президента США оставляет за членами Сената право самостоятельно решить вопрос об отставке обвинённого в коррупции коллеги Роберта Менендеса. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о необходимости навсегда убрать политика с должности.

"Мы относимся к этому крайне серьёзно. Как я говорила вчера, мы считаем, что сенатор поступил правильно, временно сложив полномочия председателя [комитета по иностранным делам Сената Конгресса США], что же касается отставки, это решение должно приниматься им самим и руководством Сената", — пояснила она.