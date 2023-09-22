Прятал золотые слитки: Автор "матери всех санкций" против России попался на коррупции в США

Главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу, который является одним из авторов антироссийских санкций, предъявили обвинения в коррупции. В ходе обысков в доме сенатора-демократа и его жены нашли крупные суммы наличными и даже золотые слитки, сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

"Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, <...> роскошный автомобиль, <...> а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов", — говорится в сообщении ведомства.

Также у супругов обнаружили свыше 550 тысяч долларов наличными, которые были спрятаны "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе". Прокуратура считает, что, будучи сенатором, Менендес брал взятки и действовал в интересах обогащения ряда бизнесменов, а также властей Египта.