Прятал золотые слитки: Автор "матери всех санкций" против России попался на коррупции в США
Прокуратура США предъявила сенатору – демократу Менендесу обвинения в коррупции
Роберт Менендес. Обложка © Getty Images / Kevin Dietsch
Главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу, который является одним из авторов антироссийских санкций, предъявили обвинения в коррупции. В ходе обысков в доме сенатора-демократа и его жены нашли крупные суммы наличными и даже золотые слитки, сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
"Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, <...> роскошный автомобиль, <...> а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов", — говорится в сообщении ведомства.
Также у супругов обнаружили свыше 550 тысяч долларов наличными, которые были спрятаны "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе". Прокуратура считает, что, будучи сенатором, Менендес брал взятки и действовал в интересах обогащения ряда бизнесменов, а также властей Египта.
Менендес широко известен своей антироссийской позицией. Так, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом против Москвы, который сам же нарёк "матерью всех санкций". Однако в феврале 2022 года парламентарий сообщил, что рассмотрение антироссийского проекта зашло в тупик.