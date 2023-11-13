Стали известны коррупционные схемы находящегося под следствием ФБР мэра Нью-Йорка

ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в коррупции. В частности, в небезвозмездной помощи от Турции в открытии генконсульства страны на Манхэттене.

"Выиграв демократические праймериз… господин Адамс летом 2021 года связался с тогдашним главой Департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниэлом А. Нигро и просил его разрешить турецкому правительству занять здание хотя бы на временной основе", — сообщила The New York Times.

На тот момент 35-этажное здание, строительство которого обошлось в 300 миллионов долларов, ещё не было введено в эксплуатацию из-за претензий по пожарной безопасности. Когда вмешался Адамс, чиновникам пришлось уступить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично открыл консульство.