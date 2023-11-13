Стали известны коррупционные схемы находящегося под следствием ФБР мэра Нью-Йорка
NYT: ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Адамса в коррупции при открытии консульства Турции
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eric Adams
ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в коррупции. В частности, в небезвозмездной помощи от Турции в открытии генконсульства страны на Манхэттене.
"Выиграв демократические праймериз… господин Адамс летом 2021 года связался с тогдашним главой Департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниэлом А. Нигро и просил его разрешить турецкому правительству занять здание хотя бы на временной основе", — сообщила The New York Times.
На тот момент 35-этажное здание, строительство которого обошлось в 300 миллионов долларов, ещё не было введено в эксплуатацию из-за претензий по пожарной безопасности. Когда вмешался Адамс, чиновникам пришлось уступить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично открыл консульство.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США забрали у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса мобильные телефоны и iPad. Агенты подошли к чиновнику прямо на улице и попросили его охрану отойти в сторону, после чего изъяли девайсы.