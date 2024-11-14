Reuters: Команда Трампа готовит беспрецедентную перетряску Пентагона

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа готовит списки офицеров, которые будут уволены после инаугурации республиканца. Об этом пишет Reuters.

По данным источников агенства, речь идёт в первую очередь о председателе Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерале Чарльзе Брауне, а также офицеры, связанные с бывшим председателем КНШ генералом Марком Милли. Последний не раз открыто критиковал политику Трампа и недавно назвал его «фашистом до мозга костей». Журналисты отмечают, что предстоящая перетряска может быть беспрецедентной.

При этом опрошенные агентством бывшие и действующие чиновники считают маловероятной крупную перестановку, ведь она не является необходимой и нарушила бы деятельность Минобороны США на фоне различных мировых кризисов.