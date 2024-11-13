Американские демократы, ветераны и военные лоббисты потрясены намерением будущего президента США Дональда Трампа поставить на должность руководителя Пентагона телеведущего Пита Хегсета. Об этом сообщает Politico.

«Признаюсь, я не знал, кто он, ещё 20 минут назад. И у него, похоже, нет никакого опыта в политике Министерства обороны. Я не вижу никаких доказательств того, что этот человек имеет какие-либо отношения с нашими зарубежными партнёрами. Как он собирается работать в различных коалициях, которые у нас есть?» — недоумевает влиятельный член Демократической партии в комитете по вооружённым силам Палаты представителей Адам Смит.

Создатель организации Independent Veterans of America Пол Рикхофф заявил, что Хегсет без всяких сомнений станет самым малоквалифицированным кандидатом на пост главы Минобороны США за всю историю страны. И при это будет откровенно политизирован. А бывший главный спикер Пентагона при администрации экс-президента Джорджа Буша Эрик Эдельман отметил, что Трамп ставит лояльность своих соратников на первое место, и предположил, что одним из критериев отбора в его команду стало то, насколько хорошо тот или иной спикер защищает политика в телеэфирах.

Один из лоббистов военной промышленности, во-первых, поинтересовался «кто вообще на хрен такой» этот Пит Хегсет, а во-вторых признался, что в американском ВПК надеялись на главу Пентагона с реальным опытом в оборонной сфере. По его словам, это стало бы хорошим стартом для нового президента.

Сам Хегсет, как утверждает издание, уже недвусмысленно подтвердил, что окажет Трампу поддержку в его намерении устроить кадровую чистку среди высшего генералитета и чиновников, например беспокоиться за своё место пора начинать председателю Объединённого комитета начштабов Чарльзу Брауну. Также кандидат в министры обороны заявлял, что с политикой «многообразия и инклюзивности» в ВС Штатов нужно бороться. А ещё Хегсет выступал с критикой американской политики финансирования киевского режима при нерешённых и острых экономических и социальных проблемах в США.

Politico напоминает, что во время своего предыдущего президентского срока Трампу приходилось преодолевать сопротивление непокорных ему министров обороны. Видимо, в этот раз он решил сделать ставку на лояльного сторонника, который не станет оспаривать политический курс республиканца.