В Турции рассказали, как и когда Трамп заставит Украину подписать мирный договор
Эксперт Юджель: Мирный план Трампа не подразумевает вступление Киева в НАТО
Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп в рамках своего мирного плана не допустит вступления Украины в НАТО. При этом территории, контроль над которыми установили ВС РФ, перейдут к России, сообщил в беседе с РИА «Новости» турецкий политолог Умур Тугай Юджель.
В одном из своих первых заявлений после победы Трамп подчернкнул, что собирается положить конец войнам, напомнил эксперт. При этом будущий американский президент отмечал, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским продолжает вести войну с противником, который им не по зубам.
«Трамп много раз по-разному заявлял, что Зеленский и Украина находятся в состоянии войны, которую они не могут выиграть. Поэтому первоначальное предложение Трампа будет заключаться в том, что контролируемые Россией территории останутся в составе РФ. Однако также несомненно, что Украина не станет членом НАТО», — убеждён специалист.
Однако будет наивно полагать, что Трамп с радостью примет все условия российской стороны. Надежды на мир возрастают с приходом республиканца к власти и успехами ВС РФ, из-за которых на Западе задумываются о целесообразности дальнейшей поддержки Украины, считает Юджель. По его словам, рассчитывать на скорое наступление мира пока не приходится, но сам переговорный процесс начнётся в 2025 году.
Таким образом, Украине остаётся надеяться лишь на благосклонность Трампа в вопросах об условиях мира. Министр обороны ФРГ считает, что американский политик может и вовсе не учесть интересы Киева, пойдя на сделку с Москвой. На Западе полагают, что для завершения конфликта республиканцу может потребоваться около пяти месяцев. В свою очередь, Банковая опасается, что Трамп доверится своему вице-президенту Вэнсу и его формуле, согласно которой Украина забудет о вступлении в НАТО и о потерянных территориях.
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