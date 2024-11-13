Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп в рамках своего мирного плана не допустит вступления Украины в НАТО. При этом территории, контроль над которыми установили ВС РФ, перейдут к России, сообщил в беседе с РИА «Новости» турецкий политолог Умур Тугай Юджель.

В одном из своих первых заявлений после победы Трамп подчернкнул, что собирается положить конец войнам, напомнил эксперт. При этом будущий американский президент отмечал, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским продолжает вести войну с противником, который им не по зубам.

«Трамп много раз по-разному заявлял, что Зеленский и Украина находятся в состоянии войны, которую они не могут выиграть. Поэтому первоначальное предложение Трампа будет заключаться в том, что контролируемые Россией территории останутся в составе РФ. Однако также несомненно, что Украина не станет членом НАТО», — убеждён специалист.