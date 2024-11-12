В Германии забили тревогу из-за возможной сделки Трампа и Путина по Украине
Министр обороны ФРГ: Трамп пойдёт на сделку с Россией, игнорируя интересы Украины
Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп. Обложка © kremlin
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил критику по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования украинского конфликта за 24 часа. Немецкий чиновник, выступая на конференции в Берлине, отметил, что хотя такой сценарий не исключен, он надеется, что этого не произойдёт. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutschen Zeitung.
Министр добавил, что существует опасность, что Трамп, возможно, проведёт переговоры с Россией, не учитывая интересы Украины и Европы. В ответ на вопрос о том, насколько вероятна сделка между Белым домом и Кремлём, Писториус подчеркнул, что Украина, если ей будет отказано в членстве в НАТО, может стать «постоянным очагом конфликтов» в Европе.
Говоря о долгосрочной безопасности, министр также затронул важность увеличения расходов на оборону. Он подчеркнул, что текущие 2% от ВВП не могут обеспечить полноценную защиту Германии и союзников, добавив, что для обеспечения стабильности и безопасности в Европе Берлин должен выделять больше средств на оборонные нужды.
А ранее политолог заявил, что Трамп должен в ближайшее время позвонить Путину. Еловский связывает это с обещанием урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, ещё до избрания Трампа мир перестал быть однополярным, однако у президента своё видение и глобального мироустройства, и роли в нём Америки.