В Германии забили тревогу из-за возможной сделки Трампа и Путина по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил критику по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования украинского конфликта за 24 часа. Немецкий чиновник, выступая на конференции в Берлине, отметил, что хотя такой сценарий не исключен, он надеется, что этого не произойдёт. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutschen Zeitung.

Министр добавил, что существует опасность, что Трамп, возможно, проведёт переговоры с Россией, не учитывая интересы Украины и Европы. В ответ на вопрос о том, насколько вероятна сделка между Белым домом и Кремлём, Писториус подчеркнул, что Украина, если ей будет отказано в членстве в НАТО, может стать «постоянным очагом конфликтов» в Европе.

Говоря о долгосрочной безопасности, министр также затронул важность увеличения расходов на оборону. Он подчеркнул, что текущие 2% от ВВП не могут обеспечить полноценную защиту Германии и союзников, добавив, что для обеспечения стабильности и безопасности в Европе Берлин должен выделять больше средств на оборонные нужды.