Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 09:34

Зеленский бросил дерзкий клич о Путине и принуждении России к миру

Зеленский: Мы должны принудить Россию к справедливому миру силой

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале призвал союзников Украины принудить Россию к «‎справедливому» миру силой. Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что он якобы не желает переговоров и хочет, чтобы конфликт продолжался.

«Мы должны принудить Россию к справедливому миру силой», — написал украинский политик.

Когда Украина создаст ядерную бомбу, план Зеленского, военкомов решили бросить в мясорубки на фронт, 19 ноября
Когда Украина создаст ядерную бомбу, план Зеленского, военкомов решили бросить в мясорубки на фронт, 19 ноября

Напомним, ранее европейские союзники предупредили Зеленского о неизбежности компромисса с Путиным. Тем временем украинские коллеги уже начали подталкивать политика к тому, чтобы он рассмотрел новые способы привлечения РФ к переговорам. Сам Зеленский продолжает говорить, что никакое дипломатическое общение с Кремлём невозможно и противостояние будет продолжаться. Финский профессор унизил главаря киевского режима за клоунаду в большой политике из-за от диалога с Путиным.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar