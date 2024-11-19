Владимир Зеленский в своём телеграм-канале призвал союзников Украины принудить Россию к «‎справедливому» миру силой. Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что он якобы не желает переговоров и хочет, чтобы конфликт продолжался.

Напомним, ранее европейские союзники предупредили Зеленского о неизбежности компромисса с Путиным. Тем временем украинские коллеги уже начали подталкивать политика к тому, чтобы он рассмотрел новые способы привлечения РФ к переговорам. Сам Зеленский продолжает говорить, что никакое дипломатическое общение с Кремлём невозможно и противостояние будет продолжаться. Финский профессор унизил главаря киевского режима за клоунаду в большой политике из-за от диалога с Путиным.