Когда Украина создаст ядерную бомбу, план Зеленского, военкомов решили бросить в мясорубки на фронт, 19 ноября В Киеве заговорили о расформировании ТЦК и создании ядерного оружия за несколько месяцев — новости Украины в материале Life.ru. 18 ноября, 21:25 Украина угрожает созданием ядерного оружия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

ТЦК не нужны Украине

Теперь это понимают и украинские власти. Одним лёгким движением военкоматы превращаются в увеличенные диверсионные группы по краже собственных граждан и отправке их на фронт (забой). Временная следственная комиссия украинского парламента предложила расформировать ТЦК и создать из сотрудников более 10 бригад ВСУ, заявила депутат Верховной рады Юлия Яцик. Большой вопрос: как будут работать в оставшихся бригадах по отлову людей — тройками? Или двойками?

Если в стране, по грубым подсчётам экспертов, может действовать порядка 50 тысяч сотрудников ТЦК, то десять бригад как раз составляют 40–45 тысяч человек. Число внушительное, но качество этих вояк заслуживает отдельного внимания. Нардеп Анна Скороход заявила, что у 80% сотрудников ТЦК нет боевого опыта. Многие туда устроились, имея связи. Сейчас центры комплектования — это и бизнес-структура. Например, за 1000 гривен можно купить пустую повестку, а при попытке мобилизовать мужчина вписывает дату — и вот он якобы уже всё получил и только ждёт нужный день. Ненависть к ТЦК у украинцев только растёт, и понятно, что на фронте к ним будет соответствующее отношение. Хотя никаких гарантий, что они поедут на передовую, нет. ТЦК — важный элемент в системе Зеленского, и эти верные псы режима ему очень нужны.

Ядерная бомба за несколько месяцев

Если Вашингтон обрежет поддержку Украины, то Киев готов создать ядерную бомбу за считаные месяцы. Она будет примитивная. Собеседники The Times утверждают, что для создания ядерного оружия Киеву понадобится минимум пять лет. Авторы идеи напоминают, что у страны есть материал, а именно плутоний, для изготовления сотен тактических боезарядов мощностью в несколько килотонн.

— Этого достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточение военных, промышленных и тыловых объектов. Точная мощность такого ядерного взрыва непредсказуема, потому что будут использованы различные изотопы плутония, — заявил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

При этом МИД Украины отрицает, что страна разрабатывает ядерное оружие. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что оно не принесёт успеха на поле боя. Но главарь киевского режима то и дело поднимает вопрос о необходимости такой бомбы. Ижак отметил, что разработку следует начать, когда ВС РФ дойдут до Павлограда.

Зима без света

Украина разбирает на запчасти собственные ТЭС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ADA_photo

Тяжёлая зима опять будет на Украине. Проблемы с энергоснабжением только увеличиваются. 17 ноября российские войска поразили большое количество генерирующих объектов. Опять вводятся графики отключения света. Издание The Wall Street Journal пишет, что запасные части для электростанций Украина ищет за границей и разбирает производственные мощности, которые оказались близко к фронту. Разобранной оказалась Кураховская ТЭС.

— Зима создаст ещё более серьёзную нагрузку на энергетическую систему, потому что при снижении температуры возрастает спрос на электроэнергию. В худшем случае длительные отключения приведут к тому, что в ближайшие месяцы украинские города станут непригодными для жизни, а это спровоцирует новый исход населения из страны, — пишут американские журналисты.

На Украине опасаются, что после ударов по ТЭЦ и ГЭС Россия начнёт отключать АЭС. И для развала украинской энергетики у ВС РФ есть всё, заявляют авторы Seznam zprávy.

Новый план Зеленского

Каждую неделю — по плану, к чему готовит украинцев глава киевского режима. Фото © ТАСС / EPA

Десять пунктов нового «Плана внутренней устойчивости Украины» Зеленского будут рассчитаны на граждан Украины и увидят свет уже на этой неделе. Сам он утверждает, что документ был разработан обществом и бизнесом. Касаться план будет в том числе энергоснабжения, которое почти полностью пропало, и производства оружия, чтобы меньше зависеть от партнёров. Подробности появятся на следующий день.

— Это не план победы, представленный внешним партнёрам, а план, представленный нашему обществу. Речь идёт о мобилизации нашей экономики и общественных настроений, — сказал Михаил Подоляк.

Советник офиса президента признался, что план должен будет поднять дух украинцев. Настроение упало после того, как Дональд Трамп победил на выборах.

Киев готовится к капитуляции

Владимир Зеленский решил закончить боевые действия дипломатическим путём в следующем году. Как всегда, надежда на США.

— Америка должна придерживаться позиции, что Россия — агрессор, что она нарушила нашу территориальную целостность и международное право. Это один из пунктов, который важен для любой переговорной платформы, — сказал бывший комик.

Он рассчитывает встретиться с новым президентом США и обозначить условия для переговоров. Bild отмечает: Зеленский понимает, что мирные переговоры могут не состояться, если говорить будут только Россия и Украина. Учитывая положение на поле боя, Киев может забыть про всякие условия в адрес нашей страны.