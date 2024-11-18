Как в России живётся людям с фамилией Зеленский Зеленских в России — тысячи. Они любят Россию, гордятся фамилией, ведь фамилия — это семья, род. Но живётся им сейчас по-разному. 17 ноября, 21:11 Как живётся однофамильцам главы киевского режима — Зеленским — в России. Коллаж © Life.ru. Фото © Telegram / Андрей Зеленский, Anton Zelensky, Александр Зеленский, © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Бывший актёр-комик и глава киевского режима Владимир Зеленский стал в России антигероем. Им пугают детей и школьников, его фамилия связана в сознании людей с дурными привычками, попрошайничеством и дилетантством в политике. Но в России живут тысячи однофамильцев Зеленского. Как им работается и не приходится ли отдуваться за проделки однофамильца, Life.ru узнал у пятерых граждан России с фамилией Зеленский. Мы спрашивали Зеленских, как к ним относятся и не было ли в их жизни курьёзных историй — позитивных и негативных.

«А Байден будет?» Учитель английского Андрей Зеленский, Уфа

Уфимец Андрей Зеленский отношения к Украине не имеет — он родился и вырос в Забайкалье, в посёлке Забайкальск. Когда 10 лет назад он в первый раз вышел на работу в школу, то слышал, как за дверью шептались ученики и учителя: «Там Зеленский!» — «Кто?» — «Да Зеленский! Я тебе отвечаю!» А ещё спрашивали, чей Крым.

Учитель английского Андрей Зеленский из Уфы. Фото © Telegram / Андрей Зеленский

«Ещё до всех событий на Украине, — рассказывает Андрей, — я использовал фамилию Зеленского как повод для знакомства. Представлялся девушкам родственником актёра Зеленского. Но с некоторых пор мне приходится начинать разговор с того, что я не родственник Владимиру Зеленскому.

На свадьбах, которые я веду, я рассказываю о себе. И называю три интересных факта, среди которых сообщаю гостям свою фамилию, говорю, что мой папа — не Владимир Зеленский, а я Олегович и что родился я в Забайкальском крае. Большинство реагирует на фамилию с юмором: «Ну всё, приплыли!» и спрашивают: «А Байден будет?»

Однажды на свадьбе была пикантная история. Среди гостей оказались люди с фамилиями Медведев и Кадыров. Все шутили, что никогда ещё не видели, как Кадыров и Медведев пляшут под дудку Зеленского.

Единственная негативная история тоже случилась на мероприятии. В марте 2022 года, в самом начале СВО, я вёл праздник, посвящённый 8 Марта. Во время праздника я разыгрывал три бутылки шампанского. Они должны были достаться трём столам, за которыми сидели самые активные участники конкурсов. В конце программы я назвал трёх победителей. И вдруг девушка за одним из столов, который не выиграл, обиделась, что им не досталось шампанского. Она встала и высказалась в том духе, что «вся эта канитель» завертелась из-за Зеленского: «Бей его!» За столом, кстати, сидели работники дошкольного образования. Но я сумел отшутиться — и все успокоились».

Пригласили на эфир. Дмитрий Зеленский, Ставрополь

Дмитрий Зеленский по образованию — врач, по профессии — фотограф. Сейчас занимается автоматизацией производства, но называет себя «разнорабочим», так как ему приходится решать самые разные задачи.

Фотограф Дмитрий Зеленский из Ставрополя. Фото © Telegram / Dmitry Zelensky

«Я считаю, что моя фамилия не связана с Владимиром Зеленским, так как Зеленских в России много. Например, на Камчатке есть известная горнолыжница — Варвара Зеленская. А меня из-за фамилии в качестве гостя приглашали на эфир передачи на телевидение. В это время я работал в Москве в типографии и согласился. Своими глазами увидел, как работает телевидение.

О том, что фамилия Зеленских весьма известна, мы с женой узнали сразу после свадьбы в 2019 году. Во время путешествия в аэропорту нас спросили, не родственники ли мы президенту Украины. На что мы пошутили, что сотрудники аэропорта могут считать нас роднёй, но только в том случае, если пересадят в бизнес-класс.

Две недели назад мы с семьёй ездили отдыхать в Ростов-на-Дону и заселились в хороший отель, — рассказывает Дмитрий. — Удивлению охранника на стоянке автомобилей не было предела. Выяснилось, что в этот же день в отель заселился однофамилец Владимира Путина. Охранник даже решил, что все мы прибыли для важных переговоров.

А однажды со мной по скайпу связался какой-то парень из Германии. Ему было что высказать Владимиру Зеленскому, и он спрашивал, знаком ли я с ним. Я ответил, что я по другую сторону баррикад и помочь тут не смогу. Мне кажется, парень был явно недоволен текущей ситуацией. Мы закончили общение на том, что, к всеобщему сожалению, Владимир Зеленский не особо настроен на диалог».

«Зеленский наш!» Политик Александр Зеленский, Смоленск.

А вот фамилией депутата думы Смоленской области от партии «Единая Россия» Александра Зеленского довольны не все. В августе 2023 года нашёлся пенсионер, который пожаловался врио губернатора Смоленской области Василию Анохину на тот факт, что в списках кандидатов в депутаты есть человек с фамилией Зеленский. Это показалось пенсионеру оскорбительным. Мужчина даже потребовал, чтобы такой фамилии не было в списке. Александр Зеленский фамилию менять отказался наотрез, а пенсионера — простил.

Депутат думы Смоленской области Александр Зеленский. Фото © Telegram / Александр Зеленский

«Фамилию не поменяю ни за что! — сказал он Life.ru, — Фамилия — это то, что даётся человеку от рождения. Идут времена, меняются поколения, люди становятся хуже или лучше, но именно фамилия отличает вас от других членов общества. Мой отец всегда был для меня непререкаемым авторитетом, я горжусь делами своих дедов и прадедов. Неужели теперь из-за того, что соседним государством руководит однофамилец, я должен отказываться от семьи, от самого себя? Нет! Это моя личная война, а русские, как известно, не сдаются.

Избирательная кампания, в которой я принимал участие в прошлом году, была очень интересной, насыщенной. Кандидаты от оппозиции пытались сыграть на моей фамилии, срывали рекламные баннеры, в Интернете появились призывы к тому, что люди с такой фамилией во власть идти не должны. Но реальные дела всегда побеждают информационную шумиху. Смоляне меня тогда поддержали. На улицах города даже появлялись растяжки со слоганом «Крым наш! Днепр наш! Зеленский наш!». Я даже не ожидал такой поддержки».

Не взяли на работу. Радиоведущий Роман Зеленский, Новосибирск

Среди новосибирцев фамилия Зеленских раньше ассоциировалась исключительно с земляком, руководителем местного государственного театра. Но с того момента, когда на Украине сменился президент, ассоциации поменялись.

Фото © VK / Роман Зеленский

«Однажды меня даже не взяли на работу — из-за фамилии, — рассказывает радиоведущий и ведущий мероприятий Роман Зеленский. — Я должен был вести выпускной вечер в школе, но родители посоветовались и... отказали». — «Как может человек с такой фамилией работать у нас на выпускном вечере!» — «Но в таких случаях всегда сложно договориться: в родительских чатах у каждого своё мнение.

Недавно я советовался с коллегой из Москвы, показывал ему свои сайты, — рассказал журналистам Life.ru Роман. — Первое, что он мне посоветовал, — это поменять фамилию. А я 38 лет прожил под этой фамилией, и в Новосибирске меня знают как ведущего под этой фамилией. И я не готов её менять.

Ещё один случай: четыре года назад я устраивался работать на радио. Там тоже все говорили о том, что мне надо взять псевдоним, и даже пытались что-то придумать. Но так ничего и не придумали.

В начале мероприятий, которые я веду, я всегда представляюсь именем, а фамилию называю уже в конце. Затем выдерживаю шекспировскую паузу и говорю: нет, не родственник! — и все расслабляются, смеются: «Пошутил, молодец!» — не унывает Роман.

Не унывает настолько, что планирует создать собственный проект под названием «Zеленский».

Иногда бывают и весьма интересные ситуации, — рассказывает он. — Мы с друзьями любим ходить в парную. И вот один мой друг решил познакомить меня с приятелем, который только что вернулся с СВО. Парильня, тишина. И друг говорит: «Роман, это Алексей, Алексей только что вернулся с СВО. Алексей, хочу тебе сказать, что сейчас ты сидишь на одной скамейке с Зеленским!» Глаза в этот миг у Алексея выражали многое!

Иногда люди в чатах пугаются, когда к чату добавляется человек с фамилией Зеленский. Тут не обойдёшься без самоиронии. Подобные ситуации я стараюсь разрядить шуткой».

«Были мысли поменять фамилию». Контентмейкер Антон Зеленский, Пятигорск

Первый вопрос, который люди задают контентмейкеру из Пятигорска Антону Зеленскому, — это вопрос: а не родственник ли он украинскому политику.

Контентмейкер Антон Зеленский из Пятигорска. Фото © Telegram / Anton Zelensky

«Ты говоришь, что нет, не родственник, и обычно на этом всё заканчивается, — пожимает плечами он. — Обычно, но не всегда. Например, когда Владимир Зеленский только стал президентом, меня перестали приглашать на съёмки бизнес-проектов в Сочи. Раньше я как контентмейкер и оператор за год принимал участие больше чем в 10 проектах. Один из московских продюсеров намекнул, что это связано с фамилией.

Недавно скончался мой дед — Анатолий Григорьевич Зеленский. Он оставил после себя шестерых детей, у каждого из которых минимум по трое потомков, да и мои двоюродные братья и сёстры тоже уже имеют своих детей. Мы все общаемся, мы все родня, мы все поддерживаем друг друга. Мы — семья. Мы всегда гордились фамилией, но фигура Владимира Зеленского несколько омрачила её. У меня были мысли поменять фамилию, и однажды на радио я даже представился фамилией своей девушки — Мокий, но меня как-то не поняли. Я вернулся к родной фамилии и пока не вижу необходимости её менять. Кстати, моя девушка тоже готова её принять».

Как видите, ситуации бывают разные. Очень хотелось бы, чтобы мы все оставались прежде всего людьми и помнили, что русские Зеленские — всё же наши, свои. А мы своих не бросаем.