Кто такая Элизабет Пипко. Новый пресс-секретарь Трампа оказалась моделью с советскими корнями Что известно о пресс-секретаре 47-го президента США, с которым Дональд Трамп знаком ещё с прошлого срока. 14 ноября, 13:43 Новый кандидат в пресс-секретари Трампа Элизабет Пипко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elozabethpipko

29-летняя Элизабет Пипко станет пресс-секретарём избранного президента США Дональда Трампа. С новым главой Белого дома она знакома не первый год. Ещё в 2016-м Пипко участвовала в его предвыборной кампании. В 2018 году она отметила свою свадьбу в клубе Мар-а-Лаго, собственником которого является новый хозяин Овального кабинета.

«Русский» след в биографии пресс-секретаря Трампа

Новый пресс-секретарь родилась в Нью-Йорке, хотя её предки являются выходцами из СССР. Отец — русский, а мама — из белорусских евреев. Себя Пипко тоже причисляет к евреям. Её дедушка — художник Марк Клионский. Во время Великой Отечественной войны эвакуировался в Казань, где зарабатывал созданием антифашистской агитации. В 1974 году он покинул СССР и осел в Нью-Йорке.

Где училась пресс-секретарь Трампа Пипко

Дневная школа «Парк Ист» раввина Артура Шнайера стала первым местом образования Пипко. Далее в её послужном списке школа при Гарвардском университете и защита магистерской работы в Пенсильванском университете.

Фигуристка и модель

Пипко училась в Пенсильванском университете. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elozabethpipko

С 10 лет Пипко занималась фигурным катанием. Рассчитывала, что поедет на Олимпийские игры, но травма поставила крест на карьере. В 17 лет она заключила контракт с модельным агентством Wilhelmina Models. Параллельно с этим она писала книги. Но перспективы в политике взяли своё.

— Когда прошло два года после выборов, я больше не хочу молчать. Даже если это означает, что я навсегда распрощаюсь с модельным бизнесом, — с гордостью подтвердила она, что работает с Трампом.

Политическая карьера Элизабет Пипко

Происхождение мамы и еврейская школа, похоже, повлияли на выбор Пипко. В 2019 году она создала общественную организацию.

— Основательница и президент движения «Исход», которое борется с растущим антиамериканизмом и антисемитизмом крайне левых, а также продвигает идею поддержки Израиля, — говорит о ней FoxNews.

The Washington Post утверждает, что в её задачи входило побудить евреев из Демократической партии примкнуть к республиканцам. В её послужном списке создание сайта, рассказывающего о холокосте.

— Когда я попала в политический мир, я поняла, что единственный способ выжить и преуспеть — это создать что-то значимое. Поэтому я направила свои усилия на борьбу за еврейский народ и против антисемитизма, — рассказывала она сама британскому изданию OK.

С такими взглядами в Израиле могут быть спокойны. Их интересы есть кому пролоббировать. Пипко имеет опыт работы пресс-секретарём. Она отвечала за эту работу в Республиканской партии. Теперь же ей предстоит говорить перед всем миром.

Пипко о России

В 17 лет Пипко заключила контракт с модельным агентством Wilhelmina Models. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elozabethpipko

Ещё в 2020 году она опубликовала в социальных сетях запись с воспоминаниями отца об игре хоккейных сборных СССР и США на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Тогда Штаты победили. Отец поддерживал американскую команду. Он говорил, что это им дало надежду победить и социалистическую систему.

В 2022 году, когда Россия начала специальную военную операцию, Элизабет Пипко поддержала Украину.

— Мы, американцы, знаем, за что выступаем, и мы знаем, что нападение на демократию где бы то ни было — это нападение на демократию везде. Вот так просто, — сказала она.

Учитывая современные тренды в администрации Трампа, от его пресс-секретаря можно ожидать и других заявлений, не в пользу Украины. В любом случае она останется на позициях интересов США и немного Израиля.

Авторы Даниил Черных