Кремль уличил Байдена в попытке обречь на фиаско усилия Трампа по Украине
Песков: Команда Байдена хочет помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине
Уходящий в отставку президент США Джо Байден хочет усложнить жизнь своему преемнику Дональду Трампу, потому что тот обещал найти выход из украинского конфликта и привести стороны к переговорам. Отсюда и все необдуманные решения Белого дома о нанесении ударов по России. Об этом заявил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, президент США Джо Байден покинет свой пост в январе 2025 года. Его сменит победивший на выборах Дональд Трамп. В последние месяцы своего правления Байден принял решение разрешить Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России, в результате ВСУ попытались реализовать план, но безуспешно. В ответ ВС РФ провели в условиях боя испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации и поразил один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всё более безрассудные шаги уходящей администрации США вынуждают Россию давать серьёзный ответ. Он добавил, что о запуске «Орешника» знал узкий круг лиц в российских структурах. А зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что ни одна из современных систем ПВО не способна сбить летящую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник».
ТАСС / ЕРА