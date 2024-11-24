Кремль уличил Байдена в попытке обречь на фиаско усилия Трампа по Украине

Уходящий в отставку президент США Джо Байден хочет усложнить жизнь своему преемнику Дональду Трампу, потому что тот обещал найти выход из украинского конфликта и привести стороны к переговорам. Отсюда и все необдуманные решения Белого дома о нанесении ударов по России. Об этом заявил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско», — пояснил представитель Кремля.