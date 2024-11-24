«Я не знал»: Песков рассказал, кто был в курсе первого удара «Орешником»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что разработка такого вооружения, как система «Орешник», является засекреченным процессом, поэтому решение о боевом испытании оружия было известно очень небольшому кругу лиц. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Напомним, администрация США во главе с Джо Байденом разрешила Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Такое же решение принял Лондон в отношении своих Storm Shadow. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сделал заявление об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами. ВС РФ удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всё более безрассудные шаги уходящей администрации США вынуждают Россию давать серьёзный ответ.